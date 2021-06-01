Fenerbahçe'de 'Emre Belözoğlu' kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç'un toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı, Emre Belözoğlu'nun durumu ve transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ali Koç konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Emre Belözoğlu durumunun merak edilmesi de normal. Göreve geldiğimde 'İnşallah görev sürem boyunca tek bir hocayla çalışırım' demiştim. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Huzurunuzda yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcadı. Elini her zaman taşın altına koydu. Sportif Direktör olarak beklentinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Pek çok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık.

Yeni teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... İçinde bulunduğumuz durumda, 5 sene sonra açık ara en büyük teknik direktör olacağını bildiğimiz Emre Belözoğlu ile bugün devam etme kararının çok riskli olacağını düşündük. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Bunu kendisiyle de paylaştık. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem.

"Teknik direktör için tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde"

Teknik direktörün en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Teknik direktör, benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar gider. Teknik direktör için tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz de bu kadar polemik olmasaydı diyebilirsiniz ama başka polemik bulunurdu zaten. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Futbol aklı olarak güvendiğim insanlarla istişare ettim. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. Hocamız yarın gelsin isterdim ama çok sıkıntı yaratmaz. Artık son kez hoca tercihi yapmak istiyoruz. Birçok transfer şampiyona sonrasına sarkacak. Ben kafamdaki hocayı haziran ayı içerisinde imzaya getirirsem, fazlasıyla yeterli bir zamanı olacaktır. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum.

"Emre Belözoğlu hoca olmak istiyor"

Emre Belözoğlu'nun gönlünde yatan hoca olmak. En son sportif direktör atamasını yapacağız. Sportif direktörlük müessesine hala inanıyorum. Bir CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan birine ihtiyaç var. Bu müessesenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah 3. döneme gerek olmaz, olursa da iyi şeyler oluyor demektir. Bence Fenerbahçe başkanlığının 3 dönemden fazla olmaması gerekir. Dönem sürelerinin de 4 yıl olması gerekiyor. 4 sene, fark yaratabilmek için makul bir süre."