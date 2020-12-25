Fenerbahçe'de eksikler geniş kadroyu kısıtladı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe'de, ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtladı.

Sarı-lacivertliler sezon başında teknik takımlarını değiştirdi ve şampiyonluk hedefi ile kadrosunda büyük bir revizyon yaptı.

Ligde kalan 14 haftanın tamamında geniş kadrosunu göremeyen sarı-lacivertliler, hiçbir maçta tam kadroya sahip olamadı.

Haftayı Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle kapatan ve ligde 26 puan ve 1 puan geride üçüncü olan Fenerbahçe'de sakatlıklar ve hastalıklar "büyük kadroyu" daralttı.

Bahsedilen sarı ve lacivert eksikliklerinin neden olduğu sorunlar nedeniyle son 14 haftada 21 kişilik kadroda sürekli eksiklikler vardı.

Sezon başında karışık kadro

Fenerbahçe, yoğun transfer dönemi nedeniyle sezona karışık bir ekiple başladı.

Geçtiğimiz sezon bazı transferlerin geç katılmasından dolayı yeterince memnun olmayan oyuncular, ligin ilk bölümünde yeni kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde yollarını ayırmayı düşündüğü Zanka, Deniz Türüç, Michael Frey, Garry Rodrigues, Jailson ve Nabil Dirar kadroda değerlendirildi.

Forvetle bir sorun vardı

Transferde forvet bölgesine büyük bir yatırım yapan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde bu pozisyondan istediği katkıyı alamadı.

Söz konusu dönemde Mbwana Samatta ve Papiss Cisse gibi oyunculardan yararlanamayan sarı-lacivertliler buna rağmen önemli puanlar kazanmayı başardılar.

7. haftada görülen yeni transferler

Fenerbahçe, sadece 7. haftadan itibaren tüm transferleri görme fırsatı buldu.

Sarı-lacivertliler ligin ilk 7 haftasında yenilmezken, bu periyotta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

O haftaya kadar birçok transfer yapma fırsatı bulan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında takıma katıldığında sakatlanan Diego Perotti'den yararlanabildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, yaşanan sorunlar nedeniyle ilk 11'i oluşturamadı.

Sarı-lacivertli takımda geç transfer, sakatlık, hastalık ve penaltılar nedeniyle üst üste aynı 11 ile oynayamayan genç teknik adam, 11'i kurmakta zorlandı.

Fenerbahçe, ligde son 14 haftada her maçında en az 5 eksik sayı ile çıktı.

Sarı ve lacivert olarak anılan dönemde 23 oyuncu çeşitli nedenlerle toplamda 78 kez oynayamadı.

Bu dönemde Fenerbahçe lig maçında en az 3, en fazla 9 eksik ile öne çıktı.

Mekansal problemler oldu

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan kadro yapılanmasına rağmen son bölümde pozisyon sorunları yaşandı.

Öncelikle geç transferler nedeniyle forvet bölgesinde eksik kalan Fenerbahçe, daha sonra sağ bekte sorun yaşadı.

Sarı-lacivertliler, iki milli sağ bek Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi kadrosuna katarken, her iki oyuncunun da sakatlıkları ile bir süre bu pozisyonda eksik kaldılar.

Fenerbahçe'de 2 milli oyuncu ile kaleci pozisyonu da aksaklık gösterdi. Genç kaleci Oytun Özdoğan, sakatlığı ve kart problemi nedeniyle Altay Bayındır ve Harun Tekin'in koruduğu kalede görev aldı.

Daha sonra sarı-lacivertli oyuncular, söz konusu sebeplerden dolayı atak taraflarında futbolcu eksikliği öne çıktı.

Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Enner Valencia'nın uzun süren yaralanmaları ve hastalıkları, geniş kadroda bile sıkıntı yarattı.

Sarı-lacivertli lacivertlilerde, çok sayıda oyuncunun bulunduğu orta sahada eksiklikler örtüştü.

Tolga Ciğerci'nin sakatlığı ve Ozan Tufan hastalığına sezonun flaş transferlerinden Jose Sosa'nın hastalıkları ve sakatlıkları da eklendiğinde, bu bölgede ara sıra eksiklikler yaşandı.

Fenerbahçe, son 14 haftada önemli oyuncularını sakatlıkla kaybetti.

Sarı ve lacivertli geniş kadroya rağmen Harun Tekin, Nazım Sangare, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Enner Valencia uzun süreli sakatlıklara neden olmadı.

Bu oyunculara ek olarak Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül de zaman zaman kısa süreli sakatlıklar yaşadı.

5 oyuncuda Covid-19 vardı

Fenerbahçe'de engellilere hastalıklar eklendi.

Salgın nedeniyle son 14 haftada Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerle Kovid-19'a yakalandı.

Fenerbahçe 16. haftada 'geniş kadrosuna' ulaştı

Fenerbahçe'nin 16. haftada geniş kadrosuna ulaşması bekleniyor.

Yaşanan sakatlık, ceza ve hastalıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertliler, 16. haftadaki Kasımpaşa deplasmanına tam kadro çıkmayı hedefliyor.