Fenerbahçe'de derbide sol bek kim olacak?

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak seri başlatan Fenerbahçe, ligin 28. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, sol bek bölgesinde eksikliklerinin olduğunu daha önce dile getirirken, derbide kimin oynayacağına dair henüz bir karar vermedi.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde, bu kritik karşılaşma öncesi sol bek problemi yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun yaklaşık iki ay forma giyemeyecek olması, Filip Novak'ın da haftalardır sakatlığının sürmesi nedeniyle sol bek krizi hortladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başlarken, son haftaların parlayan yıldızları Arda ile Çağtay Kurukalıp'ın Trabzon maçında bu bölgede oynamaya en yakın isimler olduğu ortaya çıktı.

Kasımpaşa müsabakasının kahramanı Attila Szalai'yi stoperden sol beke çekmek de Kartal'ın diğer seçeneği olacak.