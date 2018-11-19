Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor

Aatif ve Dirar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte kontenjanda yer açılacak. Volkan Demirel'in de affedilme durumu hala belirsiz. Deneyimli kaleciden özür bekleyen yönetim, bu durum gerçekleşmediği için Volkan'ı affetmeyi düşünmüyor. Kameni de ayrılmamakta diretiyor.

Bu nedenle Kamerunlu file bekçisinin ligin yarısında takım kadrosunda yer alacagı belirtiliyor.