Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanına takılan Kameni, ligin ikinci devresinde takıma dönmeyi planlıyor.19 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
Aatif ve Dirar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte kontenjanda yer açılacak. Volkan Demirel'in de affedilme durumu hala belirsiz. Deneyimli kaleciden özür bekleyen yönetim, bu durum gerçekleşmediği için Volkan'ı affetmeyi düşünmüyor. Kameni de ayrılmamakta diretiyor.
Bu nedenle Kamerunlu file bekçisinin ligin yarısında takım kadrosunda yer alacagı belirtiliyor.
YORUM YAZ