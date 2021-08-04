Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı
Fenerbahçe'de yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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Fenerbahçe'de yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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