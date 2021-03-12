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Spor Fenerbahçe'de Boupendza için bir hamle daha
Spor

Fenerbahçe'de Boupendza için bir hamle daha

Fenerbahçe Hatayspor'un yıldızı Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza için tekrar harekete geçecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:16:00 -
Fenerbahçe'de Boupendza için bir hamle daha

Fenerbahçe sezon başında Mame Thiam, Samatta, Cisse ve Enner Valencia gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu isimlerden Thiam ve Valencia hariç üst düzey katkı alınamadı. Fenerbahçe devre arasında da Boupendza için girişimlerde bulunmuştu fakat istenen bonservis bedeli yüksek olduğu için vazgeçilmişti. Önümüzdeki günler bu transfer için oldukça kritik.

Hatay stadyumu açılışında transfer zirvesi

Sarı-lacivertliler, devre arasında Güney ekibinden Gabonlu santrforunu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Açılış maçının transferin ateşini yeniden yakması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde yapılan protokolle Atakaş Hatayspor Kulübü'ne bir yıllığına kiralandı. Protokol her sene yenilenecek. Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 25 bin kişilik stadın açılışını bir aksilik olmazsa 27 Mart'ta Fenerbahçe ile oynanacak maçla yapacaklarını belirtti.

Bu hazırlık maçının Boupendza konusunda iki kulüp arasındaki sıcaklığı da artırması bekleniyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe devre arasında Gabonlu forvet için Hatayspor'a "Sezon sonu ödemeli" bir teklif sunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sarı-lacivertliler, Güney temsilcisinden, "Sonra yeniden görüşelim" sözünü alarak masadan kalkmıştı. Boupendza da gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamak için Krasnodar'ın teklifini reddetmişti. Hatayspor, Rus ekibi ile 8 milyon Euro'ya el sıkışmış ancak 24 yaşındaki golcü, teklifi kabul etmeyince imzalar atılamamıştı.

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