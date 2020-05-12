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Spor

Fenerbahçe'de bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:50:14 -
Fenerbahçe'de bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."


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