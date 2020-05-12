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Spor

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:47:00 - 2020-05-12 17:58:32
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir çalışanda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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