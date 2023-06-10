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Spor Fenerbahçe'de bir devrin sonu! İrfan Can Kahveci resti çekti: Ezeli rakibe gidiyor...
Spor

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! İrfan Can Kahveci resti çekti: Ezeli rakibe gidiyor...

Yeniakit Publisher
2023-06-10 00:37:00 -
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! İrfan Can Kahveci resti çekti: Ezeli rakibe gidiyor...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyor! Milli oyuncu mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini menajerine iletti. Bu haberin üzerine arı-lacivertli ekibin ezeli rakibi oyuncuya talip oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyor! Milli oyuncu mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini menajerine iletti. Bu haberin üzerine arı-lacivertli ekibin ezeli rakibi oyuncuya talip oldu. Akşam'a göre; 

İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajerine ileten İrfan Can Kahveci, başka bir takımda boy göstermek istiyor. Bu haberin ardından sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi oyuncuya talip oldu.

İrfan Can Kahveci'nin menejeri aldığı talimatlar doğrultusunda Beşiktaş ile iletişime geçtiği iddia edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuyu beğendiği ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun transferi için şartları zorlayacağı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alamaması ve takım içinde sürekli bir değişimin olması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı İrfan Can Kahveci'nin olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde İrfan Can Kahveci'nin gidişine onay verecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de geçirdiği 3. sezonun ardından toplamda 82 resmi müsabakaya çıkan İrfan Can Kahveci, bu maçlarda 11 gol ve 15 asistlik bir katkı sağlamayı başardı.

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