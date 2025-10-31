Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdirdi.
Sar-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

