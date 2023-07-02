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Spor Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak... Flaş karar
Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak... Flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-07-02 12:40:00 -
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak... Flaş karar

İsmail Kartal'a takımı emanet eden Başkan Ali Koç transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılmak isteyen Ivan Perisic'le ilgilenen Fenerbahçe'nin anlaşmaya en yakın takım olduğu bildirildi.

İngiliz basını, Antonio Conte döneminde Tottenham'a imza atan ancak umduğunu bulamayan Ivan Perisic'in ayrılmak istediğini duyurdu. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Tottenham ile 1 sezonluk daha sözleşmesi var ancak Hırvat oyuncunun yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun planlarında olmadığı belirtiliyor. Akşam'a göre;

İngilizler, Fenerbahçe'nin Hırvat yıldıza çok yakın olduğunu belirterek, "Tottenham adına onu satmak için en uygun zaman. Fenerbahçe onu almak için yaklaşan kulüplerden biri. Suudi Arabistan'dan da teklifler var. Çok yönlü bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin yoğun ilgi göstermesi çok enteresan. Haftada 180 bin Sterlin kazanan bir oyuncu ve yüksek maaşla gitmesine izin verilebilir."

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