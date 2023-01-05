Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro performansı ile sınıfta kalmıştı. Adı İtalyan takımları ile anılan deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü. Öte yandan sarı lacivertlilerde Joao Pedro'dan önce sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.

Fenerbahçe'nin 4.68 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Joao Pedro, sarı lacivertlilerde isteneni veremedi. Yaşadığı sakatlıklar ve kilo problemi ile dikkat çeken tecrübeli hücumcunun takımdan ayrılacağı dedikoduları İtalyan basınında sık sık yer aldı. Buna karşın Fenerbahçe'de Joao Pedro öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir!

Fenerbahçeli taraftarların da performansından memnun olmadığı Joao Pedro, Çizme'de çıkan haberlere göre İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki forvet için Sampdoria'nın devrede olduğu iddia edilmiş ve Serie A ekibinin Joao Pedro'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacağı belirtilmişti.

Buna karşın Joao Pedro'dan önce Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Yeni sezonun flaş transferlerinden olan Ezgjan Alioski'nin menajerine direktif verildi. Fenerbahçe başarılı sol beki kadroda düşünmediğini oyuncu tarafına iletirken, devre arasında ayrılığın yolu açıldı.

Akşam'a göre; sezon başında Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiraladığı Ezgjan Alioski forma şansı bulduğu dönemde sınıfı geçse de geniş kadro içinde düzenli forma şansı bulamadı. 30 yaşındaki futbolcunun bu ay içinde Al Ahli'ye geri dönmesi bekleniyor.