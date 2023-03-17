Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Şok etkisi yaptı! Jesus şimdi ne yapacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe, son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 1-0 yenmesine rağmen toplam skorda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında şok bir sakatlık yaşanırken, Batshuayi gözyaşlarıyla oyunu terk etti. Yıldız oyuncunun şampiyonluk yolunda en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu mücadelesinde 2-0'ın rövanşında sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. Galibiyete rağmen tur atlayamayan Fenerbahçe'de mücadelenin 16. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sevilla'nın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kazanan temsilcimizde Batshuayi ceza sahasının önünde topla buluştu, hızlı çıkmak isterken bir an da sekmeye başlayan golcü oyuncu kendini bir anda yere bırakırken, sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Belçikalı golcünün en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Şampiyonluk yolunda takımın en golcü isimlerinden biri olan Batshuayi'yi kaybeden Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuldu.

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