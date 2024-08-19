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Spor Fenerbahçe’de beklenen ayrılık geldi! O isim yeni takımına imzayı atıyor
Spor

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık geldi! O isim yeni takımına imzayı atıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-19 14:20:00 -
Fenerbahçe’de beklenen ayrılık geldi! O isim yeni takımına imzayı atıyor

Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo'nun, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşiyor.

O Jogo'da yer alan habere göre; Miguel Crespo, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olacak.

Haberin detayında, tüm tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı ve Başakşehir için 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE, 1.5 MİLYON EURO'YA ALDI

27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Eylül 2021'de Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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