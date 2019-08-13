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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

13 Ağustos 2019 Salı 11:55
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise törende yer almadı.

Törende açıklamalarda bulunan Vefa Küçük, "Kulübümüzün her sene düzenlediği bayram kutlamasına hoş geldiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kulüp çalışanlarının, taraftarın, sporcuların ve Fenerbahçe'ye gönül veren herkesin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sevil Zeynep Becan ise geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldiklerini belirterek, "Sizleri başkanım ve yönetim kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bayramlaşmak ve bayramlarda bir araya gelmek bizim geleneğimiz. Bir aradaysak, güçlüyüz ve kuvvetliyiz. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:55
  1. Bayramlaşma töreni
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