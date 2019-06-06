Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı.

Törende sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan, yaptığı açıklamada camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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