Fenerbahçe'de ayrılacak 2 isim belli oldu
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de ayrılacak 2 isim netleşti.
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunda yer açmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bazı isimler gelirken, bazılarının da gideceği gündemde.
1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues Fenerbahçe’den ayrılacak. Rodrigues ile Yunanistan'ın takımlarından Olympiakos yakından ilgileniyor.
Yunan medyası Garry Rodrigues için Olympiakos’un çok ısrarcı olduğunu yazdı. Son pürüzlerin giderilmesi halinde transfer gerçekleşecek.
Ayrıca Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu Dirar’ın da takımdan ayrılacağı söz konusu.
Fransa Ligi’nden bazı takımların Fas’lı oyuncu Dirar için harekete geçtiği öğrenildi.
Yönetim gelen transfer tekliflerine sıcak bakıyor.