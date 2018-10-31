0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe'deAvcı-Belözoğlu bombası

Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin gündeminde olan Avcı, gelecek bir teklife sıcak bakıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:09
Fenerbahçe'deAvcı-Belözoğlu bombası

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Yeni hocanın kim olacağı merak edilirken Akşam gazetesi bomba bir iddiada bulundu.

AVCI SICAK BAKIYOR
Cocu'dan sonra Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı’nın, Kadıköy’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

EMRE'Yİ YANINA ALMAK İSTİYOR
Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.

EN AZ İKİ YARDIMCIYLA GELECEK
Avcı, göreve gelmesi halinde F.Bahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak. 

15 MAÇTA 3 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET 3 GALİBİYET
Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1 sona eren Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:09
  1. Ankara
  2. fenerbahçe
  3. emre belözoğlu
  4. abdullah avcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı yapıldı
    1. Meteoroloji'den don ve buzlanma..
    2. Rusya'da patlama!
    3. Yeni Zelanda'da çığ felaketi: 2 dağcı..
    4. Hisarcıklıoğlu: Teçhizatın yüzde..
    5. Antalya'da otel yangını!
    6. İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş..
    7. Alanya' da 4 yıldızlı otelde yangın..
    8. Afganistan'da askeri helikopter düştü:..
    9. Akıllara durgunluk veren olay! Genç..
    10. Katar, Türkiye’den hücumbot almayı..
    11. Bomba anket: AK Parti, adaylar..
    12. THY kariyer ilanları 2018
    13. Amerika'dan Türkiye açıklaması:..
    14. Amerika'dan Suudi Arabistan'a şok!..
    15. Suudi savcının cevap vermediği 2 soru
    16. İstanbul’da helikopter destekli şafak..
    17. Ramazan Altıntaş malum çevrelerin..
    18. FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon:..
    19. Tüm gözler Merkez Bankası'nda
    20. TSK'dan hava harekatı: 11 terörist..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar