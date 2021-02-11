Fenerbahçe'de Arsene Wenger sesleri

Ligde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de oynanan kötü futbolun yanı sıra geleceğe dair umut vermeyen futbol anlayışı teknik direktör Erol Bulut'un koltuğunun sallanmasına neden oldu hatta taraftalar genç hocayı istifaya davet etti.

Fenerbahçe'nin cumartesi günü Karagümrük'e de yenilmesi halinde Erol Bulut'la yollarını ayıracağı iddia edildi. Bir numaralı adayın ise FIFA'da Küresel Futbol Geliştirme Şefi olarak görev yapan Arsene Wenger olduğu ileri sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre; hatta önceki gece kupadan elendikleri Medipol Başakşehir maçından sonra Mesut Özil vasıtasıyla Wenger'le telekonferans yoluyla görüşüldüğü öğrenildi. Fenerbahçe 71 yaşındaki Arsene Wenger'i geniş yetkiler vererek FIFA'dan koparıp takımın başına getirmeyi planlıyor.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuya ilişkin şunları söyledi:

Mesut Özil'e daha önce Wenger taktik verirken şimdi Mehmet Yozgatlı taktik veriyor. Erol Bulut ile Mesut Özil'in futbol bilgisi arasında güneş ışığıyla, mum aydınlığı kadar fark var.

Burada baş sorumlu Ali Koç. Hoca seçimi konusunda duygusal davranıyor. Etrafındaki akıl hocalarının kurbanı oluyor. Bu dakikadan sonra artık yeni sezonda dünya çapında bir teknik adamla çalışmak istiyordur. Erol Bulut'un yerinde BAL Ligi'nden bir teknik adam olsaydı zaten bu kadar puan toplanırdı.

Fenerbahçe için geçerli tek aday Arsene Wenger'dir. Onu ikna edecek olan da Mesut Özil'dir. Wenger ile Mesut, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar.

Ümit Özat işe şu ifadeleri kullandı:

Bu benim yorumum. Ben Mesut’a dayanarak söylüyorum. Mesut’u getirenler mutlaka altını, üstünü, arkasını, önünü nasıl dizayn edeceklerini de planlı yapmışlardır. Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek. Yarın da bile gelebilir...