Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Antalyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 34. ve son hafta maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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