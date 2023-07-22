Fenerbahçe'de 5 yolcu daha!

Çarpıcı transferlerle, 2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir Fenerbahçe koyan başkan Ali Koç’un transfere 1 hafta ara verecekleri açıklamasının ardından bu hafta kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.

Attila Szalai’ye Hoffenheim’a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık büyük ölçüde netleşirken, imza için Almanya’ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı…

Yabancı sayısı 19’a çıkan Kanarya’da gözler Macar stoperin ardından vedalaşılacak diğer futbolcularda. Attila Szalai imza için Almanya’ya giderken takımdan ayrılması muhtemel oyuncular olarak Rossi, Arao, Crespo, Pedro ve Osayi-Samuel öne çıkıyor.

Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya’da bu hafta Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique’nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.