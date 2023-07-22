  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de 5 yolcu daha!
Spor

Fenerbahçe'de 5 yolcu daha!

Yeniakit Publisher
2023-07-22 13:16:00 -
Fenerbahçe'de 5 yolcu daha!

Szalai sonrası Fenerbahçe'den 5 oyuncunun daha ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Çarpıcı transferlerle, 2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir Fenerbahçe koyan başkan Ali Koç’un transfere 1 hafta ara verecekleri açıklamasının ardından bu hafta kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.

Attila Szalai’ye Hoffenheim’a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık büyük ölçüde netleşirken, imza için Almanya’ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı…

Yabancı sayısı 19’a çıkan Kanarya’da gözler Macar stoperin ardından vedalaşılacak diğer futbolcularda. Attila Szalai imza için Almanya’ya giderken takımdan ayrılması muhtemel oyuncular olarak Rossi, Arao, Crespo, Pedro ve Osayi-Samuel öne çıkıyor.

Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya’da bu hafta Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique’nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bir transfer daha
Fenerbahçe'den bir transfer daha

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den beklenen Almanya hamlesi! Detaylar belli oldu...
Fenerbahçe'den beklenen Almanya hamlesi! Detaylar belli oldu...

Spor

Fenerbahçe'den beklenen Almanya hamlesi! Detaylar belli oldu...

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı! Zaha yoksa O olacak!
Fenerbahçe transferde kolları sıvadı! Zaha yoksa O olacak!

Spor

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı! Zaha yoksa O olacak!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü!

Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri döndü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23