Fenerbahçe'de 3 futbolcunun sözleşmelerinde özel madde

Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi... Başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.

Fenerbahçe orta sahasında Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan , Sosa, Tolga Ciğerci müthiş bir rekabet içine girdi.

Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.