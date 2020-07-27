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Spor

Fenerbahçe'de 10 numara arayışları sürüyor

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Max Kruse yerine yeni 10 numara arayışlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:47:00 -
Fenerbahçe'de 10 numara arayışları sürüyor

Sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'den transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu Max Kruse'nin boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Filippo Falco.

Serie A’da ligde kalma savaşı veren Lecce’nin 28 yaşındaki yıldız için Genoa ile Parma’da devrede.

Lecce küme düşerse takımdan ayrılması kolaylaşacak hücum oyuncusu Falco için sarı-lacivertliler yoğun temaslar yapıyor.

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