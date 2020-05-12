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Spor

Fenerbahçe’de 1 kişi daha pozitif!

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta yapılan korona virüs testinde 1 çalışanın pozitif çıkmasının ardından, dün yapılan testte de 1 çalışanda korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:51:14 -
Fenerbahçe’de 1 kişi daha pozitif!

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta yapılan korona virüs testinde 1 çalışanın pozitif çıkmasının ardından, dün yapılan testte de 1 çalışanda korona virüs tespit edildi.


Fenerbahçe tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan korona virüs testi sonucunda bir çalışanın testi daha pozitif çıktı. Pozitif çıkan personel evde izolasyona alınıp, ilaç tedavisine başlanmasının yanı sıra geçen hafta yapılan testle beraber sarı-lacivertlilerde pozitif vaka sayısı ikiye yükseldi.

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