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Spor Fenerbahçe zirve peşinde! Fenerbahçe Karagümrük maçı gol anlatımı..
Spor

Fenerbahçe zirve peşinde! Fenerbahçe Karagümrük maçı gol anlatımı..

Yeniakit Publisher
2023-11-26 18:28:00 -
Fenerbahçe zirve peşinde! Fenerbahçe Karagümrük maçı gol anlatımı..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Becao sakat, Osayi-Samuel cezalı

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.
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Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Livakovic | Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi | İsmail | İrfan Can Kahveci, Szymanski, Crespo, Tadic | Dzeko.

VavaCars Fatih Karakümrük: Dituro | Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent | Feghouli | Mendes, Eysseric, Rohden, Can | Güven.

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