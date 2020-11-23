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Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek
Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:52:10 -
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

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