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Fenerbahçe yönetiminden sürpriz Damien Comolli kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandır'ya yönetici Selahattin Baki'yi atadı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:51
Fenerbahçe yönetiminden sürpriz Damien Comolli kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar aldığı ve daha önce Sheffield United takımında da yöneticilik yapan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'yi Samandıra'da görevlendirerek sportif direktör Comolli'nin yetkilerine kısıtlama getirdiği ortaya çıktı. 

TRANSFERLER YİNE COMOLLI'DE!
Takvim'in haberine göre; Comolli, Samandıra'dan kopmayacak ama bir süre için altyapı, akademi ve scout çalışmalarına ağırlık verecek. Transferde ise yine aktif olacak. 

KRİZ YÖNETİMİNİ BEĞENMEDİ
Başkan Ali Koç'un Comolli'ye takımdaki krizi iyi yönetemediği için kızdığı öğrenilirken, bazı transferlerdeki tercihlerine ve bunun yanında transfer süreçlerinin ağır işlemesine de sitem ettiği ifade edildi. 

ARA TRANSFERE ODAKLANDI
Ancak her şeye rağmen Comolli'yi ocak ayındaki transfer döneminde yoğun bir süreç bekliyor. Zira Comolli, transferlerde hala 1 numaralı yetkili konumunda. Fakat görünen o ki bundan sonraki transferlerde artık çok daha dikkatli olması gerekecek. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:51
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