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Spor Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaybetmek üzere! Ömer Faruk Beyaz...
Spor

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaybetmek üzere! Ömer Faruk Beyaz...

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a iki Alman kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:27:00 -
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaybetmek üzere! Ömer Faruk Beyaz...

Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...

Özellikle sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ifade etmişti.

İki dev kulüp talip

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.

Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı.

Gitmek istiyor

Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, genç orta saha için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz da Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi. (Sabah)

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