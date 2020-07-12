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Spor

Fenerbahçe yıkıldı! 3'üncülük şansı kalmadı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve 3. olma şansı kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:29:00 -
Fenerbahçe yıkıldı! 3'üncülük şansı kalmadı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada penaltıdan Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da sarı kart gören kaleci Samassa cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, 50 puanla 7. sırada kaldı ve 3. olma şansını yitirdi. 4 maç sonra kazanan Sivasspor ise puanını 57 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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