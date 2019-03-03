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Fenerbahçe yenileriyle gülüyor

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferlerle toparlandı.

03 Mart 2019 Pazar 11:32
Fenerbahçe yenileriyle gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimle gülmeye başladı.

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferlerin gelişiyle toparlandı.

Fenerbahçe'de devre arasından hemen önce göreve gelen Ersun Yanal'ın yanı sıra ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncular takımın havasını olumlu yönde değiştirdi.

Sarı-lacivertliler devre arasında kadrosunu Victor Moses, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan ile güçlendirdi.

Sezon başında kadroya katılan isimlerin beklentiyi karşılayamaması sebebiyle devre arasında da hayal kırıklığına uğrama korkusu yaşayan sarı-lacivertli taraftarların yüzü, yeni transferlerin performansıyla güldü. Kadroya katılan bu 5 oyuncudan 4'ü ligin ikinci yarısında geçen 7 haftada gol atmayı başardı.

Gol atamayan tek isim olan ve Beşiktaş'tan transferi nedeniyle uzun süre gündemdeki yerini koruyan Tolgay Arslan ise gösterdiği performansla beğeni topladı.

 

- 5 transferden 4'ü gol kaydetti

 

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı 5 oyuncunun 4'ünden skor katkısı aldı.

Yeni transferler Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc arasından sarı-lacivertli formayla gol atan ilk oyuncu Victor Moses oldu.

Fenerbahçe'ye İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak katılan ve transferiyle büyük ses getiren Moses, Göztepe maçında takımının ikinci golünü attı. Moses ayrıca Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan ağları sarsarak yeni transferler arasında 2 gol atan ilk isim durumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden en büyük katkı ise derbide Beşiktaş'a karşı alındı. Rakibi karşısında soyunma odasına 3-0 yenik giden Fenerbahçe, ikinci yarıda yeni transferlerinin golleriyle maça tutundu.

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Empoli takımından kadrosuna kattığı Sloven oyuncu Miha Zajc Beşiktaş maçında takımının ilk golünü attı. Bu oyuncunun golünden sonra ikinci gol de bir yeni transferden geldi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında ilk transferi olan ve taraftar ile arasında kısa sürede önemli bir bağ oluşan Sadık Çiftpınar, takımının ikinci golüne imza koydu.

Fenerbahçe'ye yeni transferlerden son katkı ise Serdar Aziz'den geldi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçında beraberlik golünü yeni transferinden buldu.

Fenerbahçe'de böylece son 4 karşılaşmada yeni transferlerin 4'ü birden golle tanıştı.

 

- Gol atamayan tek transfer Tolgay

 

Fenerbahçe'de yeni transferler arasında golle tanışamayan tek isim Tolgay Arslan oldu.

Transferi sebebiyle uzun süre kamuoyunda gündemi meşgul eden Tolgay, Ersun Yanal döneminde en çok forma giyen oyuncular arasında yer aldı.

Tolgay, gol atamamasına karşın gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

 

- Forvetler sustu, savunmacılar attı

 

Bu sezon santrforlarından beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe, son haftalarda stoperlerinin golleriyle seviniyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iyice gözden düşen İslam Slimani ile Michael Frey ligde golle buluşamadı.

Takımın Ersun Yanal'ın gelişinden sonra 1. forveti durumunda bulunan Roberto Soldado ise tecrübeli teknik adamdan sonra 2 gol atabildi.

Bahsi geçen dönemde sarı-lacivertliler direkt savunma oyuncularından 4 gol buldu.

Fenerbahçe'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Martin Skrtel gol atarken, son 2 haftada savunmacılardan 3 gol geldi.

Beşiktaş ile oynanan derbide Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım ile gol bulan sarı-lacivertliler, Çayku Rizespor karşısında da Serdar Aziz ile güldü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal döneminde bu oyuncuların yanı sıra savunmacı orta saha pozisyonunda görev alan Mehmet Topal ile Jailson da birer gol buldu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:32
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