Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildiri
Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen açıkladı. Transferin maliyeti de KAP'a duyurdu.
Fenerbahçe , Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedra için Cagliari'yle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-Lacivertliler'in, KAP'a yaptığı bildirimde, "Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir" denildi.
Joao Pedra: Birlikte çok mutlu olacağız
Joao Pedra, çok büyük bir kulübe geldiğini duyurarak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız" dedi.