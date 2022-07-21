  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan 'Abdülhamid Han' korkusu! Türkiye Doğu Akdeniz'de doğal gazı bulmuş olabilir

Altını olanlar dikkat! Kanadalı bankanın son altın tahmini olay: Acıyı hissetmeye başlayacaklar

1 aylık su boşa gitti! Gerçekten olacak iş değil

Emekli kadından Faik Öztrak'a tepki! 'Zamanında kuyrukta...'

ABD Başkanı Biden'a şok! Bunu beklemiyordu

Şıp demiş burnundan düşmüş! Dışkısever Celal Şengör kime benziyor?

Terör örgütü PKK'nın sivilleri katletmesinin ardından Irak hükümetinden Türkiye'ye karşı haddini aşan hareket!

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan imzayı attı! 3 ülke tek yumruk

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da başlatıldı

Bu olursa akaryakıt fiyatları uçar! Dehşete düşüren açıklama geldi: Petrol kuyularını vuracaklar herkes önlemini alsın
Spor Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildiri
Spor

Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildiri

Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen açıkladı. Transferin maliyeti de KAP'a duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 23:43:00 -

Fenerbahçe , Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedra için Cagliari'yle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertliler'in, KAP'a yaptığı bildirimde, "Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir" denildi.

Joao Pedra: Birlikte çok mutlu olacağız

Joao Pedra, çok büyük bir kulübe geldiğini duyurarak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23