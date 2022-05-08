Fenerbahçe yeni Ortega'sını buldu!

Savunma oyuncularından Kim Min-Jae ve Atilla Szalai'den en az birini satması beklenen Fenerbahçe, Meksika Ligi takımlarından Toluca forması giyen Haret Ortega ile temas kurdu.

Süper Lig 'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 'de sezon sonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'den birinin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertliler ise savunma alternatifini Meksika'da buldu.

Boyu 1.90

Meksika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Toluca forması giyen 21 yaşındaki stoper Haret Ortega'nın peşinde.

Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 1.90'lık stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ortega'nın da Avrupa kariyerini açmak için Kanarya'ya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon 29 maçta oynayan genç savunmacı 4 gol atıp 2 de asist yaptı.