Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçına göre takımını 1'i zorunlu 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, stoperde Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar'a görev verdi.

Yukatel Denizlispor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ise, Jose Sosa'nın yerine ilk 11'e geri döndü.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Genç teknik adam, gol yollarında ise yine Papiss Cisse'yi görevlendirdi.





- Erol Bulut eski takımına karşı





Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı ilk kez sahaya çıktı.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda başlayan ve bu kulüpte 2 sezon görev alan Bulut, daha sonraki sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalamıştı.

Söz konusu iki takımda da başarılı olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan deneyimli çalıştırıcı, eski takıma karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez görev aldı.





- Sosa, kesik yedi





Fenerbahçe'nin flaş transferi Jose Sosa, Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyundu.

Teknik direktör Erol Bulut, son maçlarda kondisyonuyla ilgili olumsuz eleştiriler alan Sosa'yı Yeni Malatyaspor karşısında yedeğe çekti.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Arjantinli orta saha, 8 kez ilk 11'de yer alırken 1 kez de sakatlığı dolayısıyla kadroda bulunmamıştı.

Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez Yeni Malatyaspor'a karşı yedek oturdu.





- Sadık 1 yıl sonra 11'de





Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, yaklaşık 1 yıl sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Sarı-lacivertlilerin savunmasında Serdar Aziz ve Mauricio Lemos'un yokluğunda şans bulan Sadık, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanına ilk 11'de çıkmıştı.

Erol Bulut, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı, Tisserand'ın yanında görevlendirdi.





- Sinan ve Nazım kulübede





Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Nazım Sangare ile koronavirüse yakalanan Sinan Gümüş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki son 3 müsabakada kadroda yer almayan Nazım Sangare, Yeni Malatyaspor karşısında yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Son olarak ligde 7. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen ve çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş ise koronavirüse yakalandığı için uzun süre takımda yer almamıştı.







- Fenerbahçe'de 7 eksik





Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 7 futbolcusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığını atlatan ama henüz hazır olmayan Harun Tekin de kadroda yer almadı.





- Tribünlerde anlamlı pankart





Fenerbahçe yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirdi.

Pankartta, "Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun." ifadesi yer aldı.