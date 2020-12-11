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Spor Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:31:07 -
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı.

Sakatlıkları bulunan Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarı-lacivertli takım, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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