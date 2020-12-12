Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan izlenecek?
Fenerbahçe, Süper Lig’de 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Son maçında Denizlispor'u yenerek Beşiktaş mağlubiyetini unutan Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u da eli boş göndermek istiyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan Erol Bulut’un öğrencileri, son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor’u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy’de yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy’de üst üste mağlup olmuştu.
Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.