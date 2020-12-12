  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan izlenecek?
Spor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan izlenecek?

Fenerbahçe, Süper Lig’de 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Son maçında Denizlispor'u yenerek Beşiktaş mağlubiyetini unutan Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u da eli boş göndermek istiyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:23:00 -
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan izlenecek?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan Erol Bulut’un öğrencileri, son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor’u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy’de yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy’de üst üste mağlup olmuştu.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay