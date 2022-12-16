Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl kariyer zirvesini yaşayan ve değerini 30 milyon euro seviyelerine çıkaran golcünün transferinde sona geldi. Yıldız forvetin takımından ayrılmasının ve yeni ekibiyle sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağını düşünüyor.

Forvet transferi için bastıran Fenerbahçe, Serie A'nın yıldız forvetlerinden birini kadrosuna katmak üzere. Geride bıraktığımız sezonda kariyerinin zirvesini yaşayan ve değerini 30 milyon Eurolara kadar çıkaran Kolombiyalı forvet, Atalanta'dan ayrılıp yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bir süredir oyuncuyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli forvet ile el sıkıştı. Sabah'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, Luis Muriel transferi için artık gün sayıyor. İtalyan ekibiyle yeni sözleşme yapmayan ve devre arasında ayrılmak isteyen deneyimli isim, takımının engeline takılırsa sezon sonunda bedavaya Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

Akşam'a göre; Gremio'nun da talip olduğu ancak kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Luis Muriel için an itibarıyla en güçlü olasılık Fenerbahçe. Ülke basınındaki haberlerde Muriel'in Atalanta'dan kopmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, sabırsızlıkla transferini beklediği Luis Muriel'in kadroya katılması durumunda takımlarının şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atacağını belirtti. Sosyal medyada paylaşımlar yapan bazı Fenerbahçeliler, "Muriel gelirse şampiyonluk yarışı o gün biter" görüşünde birleşti.