Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan transfer ettiği eski futbolcusu Yasir Subaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı'nı bonservisiyle birlikte transfer etti. 1996 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadelerine yer verildi. Yasir Subaşı, altyapından yetiştiği Fenerbahçe'den 2018-2019 sezonun başında Ümraniyespor'a transfer olmuştu. Genç oyuncu bir yıl aradan sonra sarı-lacivertli takıma döndü.



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