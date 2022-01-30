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Spor Fenerbahçe "wonderkid" için harekete geçti
Spor

Fenerbahçe "wonderkid" için harekete geçti

Fenerbahçe, dünyada geleceğin yıldızlarının sıralandığı "Wonderkid" listesinde yer alan Dashmir Elezi için devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:09:00 -
Fenerbahçe "wonderkid" için harekete geçti

Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak gündemine 17 yaşındaki Makedon yıldız, Dashmir Elezi'yi alan sarı-lacivertliler, futbolcu için kulübü Shkendija'ya teklifini sundu.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dashmir Elezi, The Guardian'ın "Harika çocuk" (Wonderkid) listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, Shkendija'ya 600 bin euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, Dashmir Elezi'ye 'Yeni Eljif Elmas' gözüyle bakıyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyu 2 yıl sonra Napoli'ye tam 16,1 milyon euroya satmıştı.

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