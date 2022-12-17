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Spor Fenerbahçe Vitor Pereira'dan kurtulamayacak mı?
Spor

Fenerbahçe Vitor Pereira'dan kurtulamayacak mı?

Flamengo ile anlaşan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Diego Rossi'yi istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 15:58:00 -
Fenerbahçe Vitor Pereira'dan kurtulamayacak mı?

Flamengo ile anlaşan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Diego Rossi'yi istiyor.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.

Ancak sarı-lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı. Öte yandan Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Vitor Pereira istiyor!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti.

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.

Fenerbahçe, 5.5 milyon euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis istiyor.

Rossi'nin kontratı 2024- 25 sezonunda bitiyor.

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