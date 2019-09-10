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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! İşte detaylar

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

10 Eylül 2019 Salı 13:53
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! İşte detaylar

Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriqi’yi Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların bugünkü İngiltere maçında da Vedat Muriqi’yi mercek altına alacağı öğrenildi. F.Bahçe bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

Bonservis bedeli 20 milyon Euro

F.Bahçe oyuncusunun değerini 20 milyon Euro olarak belirledi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina 25 yaşındaki golcüyü transfer etmek için plan yapmaya başladı. Ama son söz F.Bahçe'nin.

Vedat Muriç hemen hemen her fırsatta Avrupa hayalinin olduğunu dile getiriyor ancak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:53
  1. Vedat Muriqi
  2. Vedat Muriç
  3. Fenerbahçe
  4. Çaykur Rizespor

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