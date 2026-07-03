Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirine girdi! Sosyal medyada 3 Temmuz düellosu

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı dolayısıyla resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, iki sayfadan oluşan açıklamasında, 15 yıl önce kulübe yönelik bir kumpas kurulduğunu vurgularken camianın başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla birlikte tek yürek olduğunu ifade etti.

3 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor da, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“"Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!"”

"15 YIL ÖNCE BİZİ YIKABİLECEKLERİNİ SANDILAR"

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecine ilişkin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp videoda, "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: #FenerbahçeYıkılmaz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımının ardından Trabzonspor'dan ikinci bir paylaşım geldi.

"AMA..."

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'nin videosunu alıntılayarak "AMA" temalı bir görsel paylaştı.

Yaşananlar sonrası bu kez de sarı-lacivertlilerden bir paylaşım daha geldi.

"KUPA MÜZEMİZDE"

Sarı-lacivertli kulüp, "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoyu yayınladı.

Videoya Trabzonspor'dan bir cevap daha geldi ve şu açıklama yapıldı:

“"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!

Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!

Radara (!) yakalandınız!

"Mağduruz" diye ağladınız.

Bizi hiç tanımadınız!

Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!

Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!”