Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için birbirine girecek!

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Mario Balotelli, burada 24 maça çıkarken 11 gol, 5 asistle takımını sırtlayan isimlerden oldu. Buradaki performansıyla İtalya Milli Takımı'na da davet kazanan İtalyan yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine taktı.

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı.

BALOTELLI İÇİN 10 MİLYON EURO!

Akşam'ın derlediği haberde; İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcüsünü transfer etmek istediğini yazdı. Adana Demirspor'un, Mario Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği kaydedildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının Balotelli transferi için kulüplerine baskı yaptıkları da ifade edildi.