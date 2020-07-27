Fenerbahçe ve Galatasaray 4 futbolcu için karşı karşıya

Avrupa bileti alamayan Galatasaray ile Fenerbahçe yine aynı oyuncular için karşı karşıya geldi. Sezon ortasında her iki takım da Demir Grup Sivasspor’un yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a teklif götürdü.

Mert Hakan’la Fenerbahçe anlaşırken, Emre Kılınç’ı ise Galatasaray kaptı. İki ezeli rakip TFF’nin yabancı kuralını değiştirmesinin ardından bu kez de Sinan Gümüş, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Trezeguet için birbirleriyle yarışıyor.

'Galatasaray’a gitmek istiyorum’

Emre Kılınç’ın yanı sıra Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürk, Arda Turan ve Semih Kaya ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan transferde de ezeli rakibinin önüne geçti.

Fatih Terim’in milli takımdan öğrencisi olan 25 yaşındaki stoperin Fenerbahçe’nin teklifini ‘Galatasaray’a gitmek istiyorum’ diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Düsselfdorf’a Kaan’ın 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyip oyuncuyu kadrosuna katacak.

2 oyunda Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe de Sinan Gümüş transferinde Galatasaray’a göre bir adım önde. Her iki takımın formasını giyen Caner Erkin’in önceliği ise Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye dönecek olmasından dolayı Sarı-lacivertliler olacak.

Ancak Galatasaray da tecrübeli sol beke teklifini sundu.

Trezeguet’in takımı ligde kaldı

Trezeguet konusunda iki takım da Mısırlı oyuncu için tekliflerini masaya koydu. Aston Villa’nın ligde kalması bu transferi iki takım adına da zora soktu.

İki takım da İngiliz ekibinin Mısırlı oyuncu ile ilgili vereceği kararı bekleyecek. Teknik Direktör Fatih Terim, başarılı oyuncuyu çok istiyor.