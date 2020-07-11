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Eğitim

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

Fenerbahçe Üniversitesi bölüm fiyatları | YKS’ye giren birçok öğrenci eğitim hayatlarına vakıf üniversitelerinde devam etmek istiyor. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler internette özel üniversitelerin senelik ücretlerini araştırıyor. Birçok kişi “Fenerbahçe Üniversitesi yılık ücret” , “2020-2021 Fenerbahçe Üniversitesi fiyatları” , “Fenerbahçe Üniversitesi’nin seneliği ne kadar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:36:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sınav sonuçları kadar hem aileler hem de öğrenciler vakıf üniversitelerinin senelik ücretlerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi’nin senelik ücretleri…

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

Fenerbahçe Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı için fiyat listesini güncelledi. İşte, yıllık ücretlerin listesi:

 

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