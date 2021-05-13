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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi açıkladığı akademik birimlerine; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:27:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  (uzmanlık/sanatta  yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için    onaylı    denklik    belgesi,    kimlik    kartı    fotokopisi    ilanın    başvuru    süresi    içerisinde [email protected]   e-posta   adresine   gönderilmelidir.   Profesör   kadrosu   için   6   adet, Doçent  kadrosu  için  4  adet,  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  için  4  adet  bilimsel  çalışmaları  ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda [email protected]  e-posta  adresine  gönderilebilir.  Şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Başvurular 26.05.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

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