Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır23 Ocak 2019 Çarşamba 20:27
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Ümraniyespor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.
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