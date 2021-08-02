Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi FB ilk maçı ne zaman?
Fenerbahçe’nin de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Çekilen kura sonuçlarına göre Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe ilk maçı 19 Ağustos'ta Kadıköy'de rövanşı ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Play-offlar, Şampiyonlar Ligi’nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’nde ise 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
Şampiyonlar Yolu
FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)
CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)
Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)
Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)
Lig yolu
Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)