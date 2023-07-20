Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler Becao için Udinese'ye 8.3 milyon euro ödeyecek.
Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalarken, maliyetini de duyurdu.
Kanarya, Rodrigo Becao transferi için 8.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve bunun 3 sene içerisinde 5 taksitle ödeneceğini açıkladı.