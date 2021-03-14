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Spor Fenerbahçe tribünlerinde 1000 fidan
Spor

Fenerbahçe tribünlerinde 1000 fidan

Fenerbahçe'nin bu akşam saat 19.00'da Gençlerbirliği ile yapacağı maçta tribünler 1000 fidana ev sahipliği yapacak. Tıp Bayramı vesilesiyle fidanlar, sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:20:00 -
Fenerbahçe tribünlerinde 1000 fidan

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında bu akşam 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu'nun tribünlerindeki fidanlar dikkat çekti.

Gerçek daha sonra ortaya çıktı ve bu fidanların 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarına ithaf edildiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli kulüp resmi hesaplarından "Sonsuz minnetin fidanları" başlığıyla bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

Bir spor kulübü olmanın yanında toplumsal fayda sağlama sorumluluğuyla bugüne dek birçok çalışmaya imza atan Kulübümüz, bu anlamda bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Gücünü ve kudretini armamızdaki palamut dalından alan Kulübümüz; evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, yakın zamanda dernek statüsüne kavuşacak Fenerbahçe ailesinin en genç üyelerinin oluşturduğu “Fenerbahçeli Yarınlar Topluluğu’nun” da desteğiyle tribünlerimizde 1000 fidana ev sahipliği yapıyor.

Bugünlerin fidanları yarınların nefesi olacak bu fidanları, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hayatları boyunca ve salgın sürecinde geride bıraktığımız bir yılda; bizler için gecelerini gündüzlerine katarak eşsiz fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz.

Bir nefesin kıymetini en derinden anladığımız bu dönemde, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi, 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz, binlerce insana nefes olacak 5000 fidan ile göstermek istiyoruz.

Kıymetli Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!

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