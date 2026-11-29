Fenerbahçe tribünleri inledi! Devasa pankart açıldı, binlerce yürek tek ses oldu: “Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 13'üncü haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan sarı-lacivertli ekipte, karşılaşma öncesi Maraton Tribünü'nde Filistin bayrağı üzerine "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır" yazılı devasa bir pankart açıldı. Dev pankartla zulme meydan okuyan binlerce taraftar, hep bir ağızdan "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla stadyumu inletti.
Fenerbahçe Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk etti.
Maraton Tribünü'nde toplanan binlerce taraftar, Filistin bayrağı üzerine işlenen İngilizce "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır" anlamındaki devasa pankartı açarak küresel sessizliğe sert bir tepki gösterdi. Dev pankartın açılmasıyla birlikte tüm stadyumda yankılanan "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratları, işgalci Siyonist rejimin zulmüne karşı tribünlerden yükselen en güçlü haykırışa dönüştü.
Chobani Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çaldı.
Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar üstlendi.
FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTI
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze mesajı verdi.
Sarı-lacivertli tribünlerde, Filistin bayrağı üzerine yazılı "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır." anlamını taşıyan İngilizce "The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World" pankartı açıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.